《麻浦帥小子》宋旻浩完美消化周邊衣服！「追星30年」申PD：自己喜歡的人...比起想藏起來，更想展示出來

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這週《麻浦帥小子》的主題是「世界上沒有壞衣服」，衣服是無辜的...只是不懂的消化方法而已

盒子中放了工作人員們買了不知道該怎麼搭配的衣服，要宋旻浩、P.O自己挑選（不是《新西遊記》），並教給衣服的主人，完美循環造型利用的方法，並由主人選出獲勝者。



第一個盒子是申孝靜PD的，有著30年追星人生（從藝人到動漫角色），每次陷入愛情，就會買上一兩件衣服。兩人都挑選了印有人像的衣服，而這輪是宋旻浩獲勝，慶祝的同時衣服上面的防盜器還響了：「我不是...我沒有，我在錄節目。」



申PD也說：「其實（P.O）把侏羅紀公園駕馭的很好，所以很煩惱。所有追星的人應該都會有同感，自己喜歡的人...比起想藏起來，更想展示出來。P.O隱藏得太深了，堂堂正正地說出我喜歡洪明甫，這一點有加分。」相信不少追星女孩看完都有同感吧 XD



在第三輪宋旻浩也反轉的獲勝，雖然與他想像中的不太一樣，但委託人梁正宇PD也說：「如果讓我花錢買的話，我也會想穿P.O身上那套，但因為是登上部，所以有點苦惱...要去爬上穿牛仔褲的話，會有點束縛，旻浩穿的那件褲子是我平時也想穿的。」



而下一期韓惠妍又來啦！這次好像要幫她搭配衣服，讓人很期待呢！

（圖：채널 십오야）

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