《麻浦帅小子》宋旻浩完美消化周边衣服！「追星30年」申PD：自己喜欢的人...比起想藏起来，更想展示出来
综艺 2020年4月28日 星期二14:11 Yuan
这周《麻浦帅小子》的主题是「世界上没有坏衣服」，衣服是无辜的...只是不懂的消化方法而已
盒子中放了工作人员们买了不知道该怎么搭配的衣服，要宋旻浩、P.O自己挑选（不是《新西游记》），并教给衣服的主人，完美循环造型利用的方法，并由主人选出获胜者。
第一个盒子是申孝静PD的，有著30年追星人生（从艺人到动漫角色），每次陷入爱情，就会买上一两件衣服。两人都挑选了印有人像的衣服，而这轮是宋旻浩获胜，庆祝的同时衣服上面的防盗器还响了：「我不是...我没有，我在录节目。」
申PD也说：「其实（P.O）把侏罗纪公园驾驭的很好，所以很烦恼。所有追星的人应该都会有同感，自己喜欢的人...比起想藏起来，更想展示出来。P.O隐藏得太深了，堂堂正正地说出我喜欢洪明甫，这一点有加分。」相信不少追星女孩看完都有同感吧 XD
在第三轮宋旻浩也反转的获胜，虽然与他想像中的不太一样，但委托人梁正宇PD也说：「如果让我花钱买的话，我也会想穿P.O身上那套，但因为是登上部，所以有点苦恼...要去爬上穿牛仔裤的话，会有点束缚，旻浩穿的那件裤子是我平时也想穿的。」
而下一期韩惠妍又来啦！这次好像要帮她搭配衣服，让人很期待呢！
（图：채널 십오야）
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