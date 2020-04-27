只要是ELF想做的，打算通通都做一次！2020年整年都會在的《SJ Returns》第四季，將在5月18日播出！
綜藝 2020年4月27日 星期一13:44 Yuan
是為了ELF做的長期Project啊！#Super_Junior #SJ_Returns4
今日，公開了《SJ Returns》第四季的COMING SOON預告影片：「2020為了一起走過15年的E.L.F，Super Junior回來了。SJ Returns和E.L.F一起...而且還是長期。」
此外，公開了前幾季的經典場面，包含了真人秀、吃播、逃脫飯店遊戲、一日經紀人體驗、專輯製作記、MV製作記等等。字幕更打上：「只要是E.L.F想做的，打算通通都做一次。」粉絲們看到也表示：「終於來了」、「快樂的5月呀」、「是為了ELF做的長期Project啊ㅠㅠㅠㅠ」、「可以看一整年，太幸福了」等等。
另外，《SJ Returns》第四季將在5月18日播出，如果加入《SJ Returns》VLive的Fanship話，除了可以提前兩週收看節目之外，還會有未公開的花絮、成員們驚喜直播等等，E.L.F們趕快加入啦！
（圖：V Live）
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