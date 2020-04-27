只要是ELF想做的，打算通通都做一次！2020年整年都会在的《SJ Returns》第四季，将在5月18日播出！
综艺 2020年4月27日 星期一13:44 Yuan
是为了ELF做的长期Project啊！#Super_Junior #SJ_Returns4
今日，公开了《SJ Returns》第四季的COMING SOON预告影片：「2020为了一起走过15年的E.L.F，Super Junior回来了。SJ Returns和E.L.F一起...而且还是长期。」
此外，公开了前几季的经典场面，包含了真人秀、吃播、逃脱饭店游戏、一日经纪人体验、专辑制作记、MV制作记等等。字幕更打上：「只要是E.L.F想做的，打算通通都做一次。」粉丝们看到也表示：「终於来了」、「快乐的5月呀」、「是为了ELF做的长期Project啊ㅠㅠㅠㅠ」、「可以看一整年，太幸福了」等等。
另外，《SJ Returns》第四季将在5月18日播出，如果加入《SJ Returns》VLive的Fanship话，除了可以提前两周收看节目之外，还会有未公开的花絮、成员们惊喜直播等等，E.L.F们赶快加入啦！
（图：V Live）
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