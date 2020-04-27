IU從零存款到捐贈天使！少年時寄人籬下住蟑螂屋，現在終於苦盡甘來了

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在韓國無人不知，一人可成團的IU，唱跳俱佳並且顏值在線的她實力毋庸置疑，不過大家千萬不要覺得她的人生順風順水，其實也有我們不知道的苦難。

《名單公開》的某期節目裡就深扒了IU，稱她是歷經苦難之後大獲成功的磨難型明星。 IU曾在節目中自爆因為媽媽替朋友擔保，最後朋友攜巨款潛逃，導致她家被貼封條的往事。 也因此IU被送到了奶奶家撫養，和奶奶關係親密的IU長大之後也經常和奶奶聊天，一有煩心事就告訴奶奶。



IU名言之一就是「沒有比貧窮更痛苦的事情了，貧窮會使得愛人、親人漸行漸遠，那個時候我就懂得了這個道理 」。因為突如其來的巨額債務，IU一家的經濟狀況越來越糟，她甚至不能擁有一間自己獨立的臥室，父母將她送至親戚家居住，她也經歷了一段寄人籬下的心酸生活，「有很多蟑螂，根本沒辦法睡覺，只要一關燈就能聽到蟲子爬過的聲音。 有一天親戚還問我怎麼還沒走，吐槽藝人不是誰都能當的，如果我能當藝人的話他就能成百萬富翁。 我咬緊了牙關，就想著快點賺錢買套房子，下了狠心的我差不多試鏡數十次。 」

好不容易成了練習生的IU又迎來了更大的試煉，被騙了！某檔節目中，IU就坦白：「我被騙過2次，騙我說給多少錢就能接受訓練，還能當群演上電視。 」



2010年IU終於等到了人生的專輯，她和2AM任瑟雍合唱的《嘮叨》火速嚇紅，成為了人氣火爆的「國民妹妹」。 緊接著又以「三段高音」式《好日子》紅遍大街小巷，常規2輯上市首週下載次數就達700萬，IU一下子成了「現象級人物」。 這兩首歌也帶來了60億（韓幣，下同）的經濟效益。



IU花了1.4億給給爸爸買了輛豪車，因為她一直記著家裡困難時爸爸開著一輛幾乎快報廢的車辛苦工作，那個時候的心酸一直記到了現在。

大火的IU不僅開始照顧家人生活，還開始做慈善反饋社會。 2014年捐出了演唱會收入幫助世越號犧牲者，還向母校捐贈了1000萬幫助學弟學妹們。 不僅如此從2015年開始，IU就牽手綠傘兒童財團，並扶持經濟上有困難的大學生，替他們出學費、繳宿舍費用等。 這次的COVID19疫情IU也獻出了愛心，向京畿道果川市以及自己居住的首爾瑞草區分別捐贈了3000萬，是真正的「捐贈天使」。



「圖：經紀公司」

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