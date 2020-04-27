IU从零存款到捐赠天使！少年时寄人篱下住蟑螂屋，现在终於苦尽甘来了

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在韩国无人不知，一人可成团的IU，唱跳俱佳并且颜值在线的她实力毋庸置疑，不过大家千万不要觉得她的人生顺风顺水，其实也有我们不知道的苦难。

《名单公开》的某期节目里就深扒了IU，称她是历经苦难之后大获成功的磨难型明星。 IU曾在节目中自爆因为妈妈替朋友担保，最后朋友携巨款潜逃，导致她家被贴封条的往事。 也因此IU被送到了奶奶家抚养，和奶奶关系亲密的IU长大之后也经常和奶奶聊天，一有烦心事就告诉奶奶。



IU名言之一就是「没有比贫穷更痛苦的事情了，贫穷会使得爱人、亲人渐行渐远，那个时候我就懂得了这个道理 」。因为突如其来的巨额债务，IU一家的经济状况越来越糟，她甚至不能拥有一间自己独立的卧室，父母将她送至亲戚家居住，她也经历了一段寄人篱下的心酸生活，「有很多蟑螂，根本没办法睡觉，只要一关灯就能听到虫子爬过的声音。 有一天亲戚还问我怎么还没走，吐槽艺人不是谁都能当的，如果我能当艺人的话他就能成百万富翁。 我咬紧了牙关，就想著快点赚钱买套房子，下了狠心的我差不多试镜数十次。 」

好不容易成了练习生的IU又迎来了更大的试炼，被骗了！某档节目中，IU就坦白：「我被骗过2次，骗我说给多少钱就能接受训练，还能当群演上电视。 」



2010年IU终於等到了人生的专辑，她和2AM任瑟雍合唱的《唠叨》火速吓红，成为了人气火爆的「国民妹妹」。 紧接著又以「三段高音」式《好日子》红遍大街小巷，常规2辑上市首周下载次数就达700万，IU一下子成了「现象级人物」。 这两首歌也带来了60亿（韩币，下同）的经济效益。



IU花了1.4亿给给爸爸买了辆豪车，因为她一直记著家里困难时爸爸开著一辆几乎快报废的车辛苦工作，那个时候的心酸一直记到了现在。

大火的IU不仅开始照顾家人生活，还开始做慈善反馈社会。 2014年捐出了演唱会收入帮助世越号牺牲者，还向母校捐赠了1000万帮助学弟学妹们。 不仅如此从2015年开始，IU就牵手绿伞儿童财团，并扶持经济上有困难的大学生，替他们出学费、缴宿舍费用等。 这次的COVID19疫情IU也献出了爱心，向京畿道果川市以及自己居住的首尔瑞草区分别捐赠了3000万，是真正的「捐赠天使」。



「图：经纪公司」

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