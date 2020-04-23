安普賢為了見到「人生偶像」白種元，特意取消行程出演《胡同餐館》
綜藝 2020年4月23日 星期四16:00 ZJM
白種元：「親眼看長得很善良，在《梨泰院Class》裡長得很兇」XD
白種元聽說安普賢的偶像是自己，難掩喜悅之情：「是嗎? 為什麼?」安普賢說：「也有很多演員（偶像），不過（偶像）是代表您。雖然我也對食物很感興趣，但更喜歡代表的才能捐贈的樣子，真的是粉絲，從以前就一直在採訪中說。」白種元謙虛說自己都是裝的XD
安普賢曾在多個媒體採訪中表示自己的偶像是白種元，節目PD說：「見到這些報導之後，打電話邀請出演的，之後1~2個小時就確定出演了。懂生活情調的安普賢非常喜歡烹飪料理，下周還會短暫出演。」
安普賢為了出演《胡同餐館》和白種元見面，接到邀約就取消行程專程過來。安普賢說：「應該沒有親自見面的機會，這樣有機會見面，很幸福。」
白種元問：「喜歡什麼菜?」安普賢說：「幾乎沒有下單點過外賣配送，唯一點過的是豬蹄。」安普賢接著品嘗了出演《胡同餐館》的豬蹄店的豬蹄，展示了作為釜山男人偏好的蘸醬料。
圖：SBS
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