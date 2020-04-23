安普贤为了见到「人生偶像」白种元，特意取消行程出演《胡同餐馆》
综艺 2020年4月23日 星期四16:00 ZJM
白种元：「亲眼看长得很善良，在《梨泰院Class》里长得很凶」XD
白种元听说安普贤的偶像是自己，难掩喜悦之情：「是吗? 为什么?」安普贤说：「也有很多演员（偶像），不过（偶像）是代表您。虽然我也对食物很感兴趣，但更喜欢代表的才能捐赠的样子，真的是粉丝，从以前就一直在采访中说。」白种元谦虚说自己都是装的XD
安普贤曾在多个媒体采访中表示自己的偶像是白种元，节目PD说：「见到这些报导之后，打电话邀请出演的，之后1~2个小时就确定出演了。懂生活情调的安普贤非常喜欢烹饪料理，下周还会短暂出演。」
安普贤为了出演《胡同餐馆》和白种元见面，接到邀约就取消行程专程过来。安普贤说：「应该没有亲自见面的机会，这样有机会见面，很幸福。」
白种元问：「喜欢什么菜?」安普贤说：「几乎没有下单点过外卖配送，唯一点过的是猪蹄。」安普贤接著品尝了出演《胡同餐馆》的猪蹄店的猪蹄，展示了作为釜山男人偏好的蘸酱料。
图：SBS
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻