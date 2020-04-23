這個陣容讓人太期待了！李玹雨確定出演電影《Dream》 與朴敘俊、IU展開合作！
電影 2020年4月23日 星期四14:55 Yuan
《雞不可失》李炳憲導演新作《Dream》日前確定由朴敘俊、IU主演。
電影講述的是面臨球員生涯最大危機的足球選手「尹洪大（朴敘俊 飾）」和生平第一次踢球的特別國家隊隊員挑戰世界盃的愉快故事；IU則將飾演拍攝足球隊紀錄片，夢想成為電視台PD的「李素敏」。
今日（23日），李玹雨的所屬社表示：「李玹雨確定出演電影《Dream》。」他將在電影中飾演足球隊隊員「仁國」，而李玹雨去年10月退伍後，加入了電影《英雄》，拍攝結束後將加入《Dream》。
IU和李玹雨本來就是好友，兩人曾一起合作過IU的《YOU&I》、《above the time》MV；而李玹雨和朴敘俊是同所屬社，之前他在入伍前舉辦粉絲見面會時，朴敘俊也作為嘉賓驚喜登場，兩人在2014年也一起拍攝過畫報。這次三人的合作，也備受關注。
而之前IU出演電台曾透露：「電影將在5月開始進行拍攝，最近和劇組、演員見了面...進行了劇本閱讀，也一起吃了飯，感覺會很有意思。」就一起期待這一部電影啦！
（圖：藝人SNS、TVDaily、Awesome娛樂、Naver）
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