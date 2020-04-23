这个阵容让人太期待了！李玹雨确定出演电影《Dream》 与朴叙俊、IU展开合作！

这个阵容让人太期待了！李玹雨确定出演电影《Dream》 与朴叙俊、IU展开合作！

电影   2020年4月23日   星期四14:55   Yuan   16

《鸡不可失》李炳宪导演新作《Dream》日前确定由朴叙俊、IU主演。

电影讲述的是面临球员生涯最大危机的足球选手「尹洪大（朴叙俊 饰）」和生平第一次踢球的特别国家队队员挑战世界杯的愉快故事；IU则将饰演拍摄足球队纪录片，梦想成为电视台PD的「李素敏」。

今日（23日），李玹雨的所属社表示：「李玹雨确定出演电影《Dream》。」他将在电影中饰演足球队队员「仁国」，而李玹雨去年10月退伍后，加入了电影《英雄》，拍摄结束后将加入《Dream》。

IU和李玹雨本来就是好友，两人曾一起合作过IU的《YOU&I》、《above the time》MV；而李玹雨和朴叙俊是同所属社，之前他在入伍前举办粉丝见面会时，朴叙俊也作为嘉宾惊喜登场，两人在2014年也一起拍摄过画报。这次三人的合作，也备受关注。

而之前IU出演电台曾透露：「电影将在5月开始进行拍摄，最近和剧组、演员见了面...进行了剧本阅读，也一起吃了饭，感觉会很有意思。」就一起期待这一部电影啦！

（图：艺人SNS、TVDaily、Awesome娱乐、Naver）

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