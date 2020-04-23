原本以為RAVI不跟好友Kai透露新曲歌名，所以回覆「不要問」結果...歌名真的是《不要問》啦！
明星 2020年4月23日 星期四13:58 Yuan
日前，VIXX成員RAVI曾公開和EXO成員Kai的聊天內容。
Kai原本約RAVI在28日那天要去吃炸雞，RAVI提到那天要發行新曲...會很緊張。Kai問他：「歌名是什麼？」RAVI：「ㅋㅋㅋ不要問 不要問ㅋㅋㅋ」Kai則回覆：「OK封鎖。」兩人可愛的對話引發不少討論。
（延伸閱讀：RAVI公開與Kai的「超可愛」聊天內容！突然想吃很多好吃的Kai，還逼問：「我重要還是新曲重要？」）
22日，公開新曲預告照，歌名真的叫做《不要問（묻지마）》，這讓不少粉絲回覆：「所以RAVI早就說了，不要問」、「果然就叫做不要問」、「不要問...OK封鎖」、「真的是不要問啊」、「早就劇透了呢」等等。
而這次的新曲是RAVI和Ailee合作，將在28日下午6點發行。之前Ailee也問過：「RAVI 所以我們的歌訂了嗎？」RAVI回覆：「ㅋㅋㅋ不要問！」Ailee：「一起..唱的歌 居然不告訴我歌名？」RAVI又回覆：「啊 不要問！！」
（圖：IG@ravithecrackkidz、IG@zkdlin）
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