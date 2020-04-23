原本以为RAVI不跟好友Kai透露新曲歌名，所以回覆「不要问」结果...歌名真的是《不要问》啦！
明星 2020年4月23日 星期四13:58 Yuan
日前，VIXX成员RAVI曾公开和EXO成员Kai的聊天内容。
Kai原本约RAVI在28日那天要去吃炸鸡，RAVI提到那天要发行新曲...会很紧张。Kai问他：「歌名是什么？」RAVI：「ㅋㅋㅋ不要问 不要问ㅋㅋㅋ」Kai则回覆：「OK封锁。」两人可爱的对话引发不少讨论。
（延伸阅读：RAVI公开与Kai的「超可爱」聊天内容！突然想吃很多好吃的Kai，还逼问：「我重要还是新曲重要？」）
22日，公开新曲预告照，歌名真的叫做《不要问（묻지마）》，这让不少粉丝回覆：「所以RAVI早就说了，不要问」、「果然就叫做不要问」、「不要问...OK封锁」、「真的是不要问啊」、「早就剧透了呢」等等。
而这次的新曲是RAVI和Ailee合作，将在28日下午6点发行。之前Ailee也问过：「RAVI 所以我们的歌订了吗？」RAVI回覆：「ㅋㅋㅋ不要问！」Ailee：「一起..唱的歌 居然不告诉我歌名？」RAVI又回覆：「啊 不要问！！」
（图：IG@ravithecrackkidz、IG@zkdlin）
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