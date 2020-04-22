金希澈也開始追《夫妻的世界》啦！還分享追劇心得：「這個超級可怕！我可是很能看恐怖電影的人...」
韓劇 2020年4月22日 星期三15:11 Yuan
Super Junior成員金希澈日前曾在IG分享《倚天屠龍記2019》的追劇心得，最近...他也開始追《夫妻的世界》啦！
金希澈也邊追劇邊透過IG限時動態分享追劇心得：「暈...我看了《夫妻的世界》第1集，這個超級可怕啊！我可是很能看恐怖電影的人...」
「感覺比《咒怨》和《鬼病院》還要恐怖100倍...因為太害怕所以沒辦法點開第2集了 ㅠㅠ」
「在看《夫妻的世界》因為出現了《認識的哥哥》又倒回去看了，那時候多少期來著呢？」
「突然被呂多景嚇了一跳，《Sky Castle》姜藝瑞 VS《夫妻的世界》呂多景誰更厲害？」
此外，他也發了一篇長文：「我是能夠在凌晨把燈都關掉，獨自看恐怖電影當作興趣的人，所以不會被突然冒出來的鬼、人嚇到，但《夫妻的世界》是到現在為止從沒經歷過的可怕。我一邊看第3集一邊在寫，呂多景現在OOOO!!（防止劇透）呂多景瘋了！瘋了！在看《夫妻的世界》每一集都因為害怕而心臟揪緊、手心冒汗，但那樣的手是不能隨便擦在什麼地方上，最近這樣尤其需要清潔的時候，果然！！沒有比WHIA洗手液更好的了吧？請大家都用『WHIA』來度過清潔又健康的一天吧！」心得到最後...竟然是廣告文啦！廠商應該會很開心（笑）！
由金喜愛、朴海俊、韓素希主演的《夫妻的世界》收視、話題性都不斷創高，每週的劇情都非常精彩。風光回到高山市的李泰吾，也開始威脅著池聖雨，與會長夫人見面的她，接下來會展開什麼樣的行動，讓觀眾都很期待！
（圖：IG@kimheenim、JTBC）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論