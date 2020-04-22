金希澈也开始追《夫妻的世界》啦！还分享追剧心得：「这个超级可怕！我可是很能看恐怖电影的人...」
韩剧 2020年4月22日 星期三15:11 Yuan
Super Junior成员金希澈日前曾在IG分享《倚天屠龙记2019》的追剧心得，最近...他也开始追《夫妻的世界》啦！
金希澈也边追剧边透过IG限时动态分享追剧心得：「晕...我看了《夫妻的世界》第1集，这个超级可怕啊！我可是很能看恐怖电影的人...」
「感觉比《咒怨》和《鬼病院》还要恐怖100倍...因为太害怕所以没办法点开第2集了 ㅠㅠ」
「在看《夫妻的世界》因为出现了《认识的哥哥》又倒回去看了，那时候多少期来著呢？」
「突然被吕多景吓了一跳，《Sky Castle》姜艺瑞 VS《夫妻的世界》吕多景谁更厉害？」
此外，他也发了一篇长文：「我是能够在凌晨把灯都关掉，独自看恐怖电影当作兴趣的人，所以不会被突然冒出来的鬼、人吓到，但《夫妻的世界》是到现在为止从没经历过的可怕。我一边看第3集一边在写，吕多景现在OOOO!!（防止剧透）吕多景疯了！疯了！在看《夫妻的世界》每一集都因为害怕而心脏揪紧、手心冒汗，但那样的手是不能随便擦在什么地方上，最近这样尤其需要清洁的时候，果然！！没有比WHIA洗手液更好的了吧？请大家都用『WHIA』来度过清洁又健康的一天吧！」心得到最后...竟然是广告文啦！厂商应该会很开心（笑）！
由金喜爱、朴海俊、韩素希主演的《夫妻的世界》收视、话题性都不断创高，每周的剧情都非常精彩。风光回到高山市的李泰吾，也开始威胁著池圣雨，与会长夫人见面的她，接下来会展开什么样的行动，让观众都很期待！
（图：IG@kimheenim、JTBC）
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