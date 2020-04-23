金希澈谈恶评被指挑「性别矛盾」！怒回记者：别蹭热度，这种行为像狗
明星 2020年4月23日 星期四08:21 Rui
日前，Super Junior成员金希澈做客《77亿的爱情》提及去世的两个好妹妹Sulli和具荷拉，怒斥黑粉，没想到有记者就金希澈在节目中的发言发表看法，称他挑起「性别矛盾」。
《77亿的爱情》有一期内容探讨了「 网路恶评」，当时金希澈就提到了已故的Sulli和具荷拉，表示最让他气愤的就是现代人刻意利用男女性别差异攻击人，男生用 性歧异的语气骂她们，就连作为同性的女生也骂她们伤风败俗，舆论的指责导致两个年轻的女生选择自我了断，离开人世。 金希澈心痛地表示：「因为太生气了，所以把SNS都关了，尤其是看到这种恶评的时候更生气。 」
金希澈的一番言论被一位记者反驳，他称：「说男女都有错的结论是逻辑上的飞跃，金希澈的话绝对不能代表已故之人的真心。 」对於记者的发言，金希澈表示愤怒，称自己一直以来都是针对恶评者，不论性别，怒斥 「为了本人的人气变得有名气， 吸血吸的真猛。 最后要在评论吵架的话， 不要利用已故之人作， 因为这种行为很像狗。 」
「图：JTBC & IG」
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留言/评论
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這位記者是在哈囉嗎？
金希澈並沒有說他代表已逝者，而這位記者說的話應該對他們韓國的媒體以及那些黑粉說吧……
1小时前
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金希澈只是無法代表死者說出完全的心聲! 但他同時也說出很多藝人的心聲! 而記者更沒有資格批評他與死者的感受!😤😤😤
59分前
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激讚希澈的勇氣，這年代的記者無常識無良心
1小时前
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