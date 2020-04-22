《夫妻的世界》官網有小動作暗示劇情走向！「小三」韓素希要迎戰「小四」了？

隨著李泰吾（朴海俊 飾）帶著成功上位的呂多景（韓素希 飾）與女兒重返高山市，《夫妻的世界》迎來了第2幕。
故事依舊繼續，不過細心的觀眾發現官網上的人物簡介裡又多了新內容，看來劇情又要朝著我們意想不到的方向發展了。 一開始劇組就埋下了伏筆，有關登場人物的介紹，劇組並未一次性全部寫完，而是根據劇情的發展逐漸加入。 前6集講述了看似有著完美人生的池善雨（金喜愛 飾）察覺到老公李泰吾出軌，並通過縝密的計畫向他成功復讎的內容，4月16日播出的劇集則拉開了故事的第2幕，而官網中的人物介紹也變得不同了。
先來說說女一池善雨，她的介紹就從原本的憤怒變成了殺意，「我想要盡可能冷靜、 理智地解決這件事情，只要從我所擁有的一切裡除掉丈夫即可，每次發狠心時決心都會崩塌，最終還要是看到情感的底線，是前夫導致了這一切，真的很想殺了他」，字裡行間詮釋池善雨對李泰吾的恨。
而李泰吾為了不失去兒子而做出的抉擇則預示著不幸的開始，「這一切都是妻子自作自受，原本只是想給她點顏色看看。 我甚至忘記了曾經不想成為找了新女人並和媽媽離婚的父親那樣毫不負責的人，為了不讓我的兒子重蹈覆轍而堅決不放棄他，卻沒想到這一切只是不幸的開始」，出軌渣男的結局到底如何真的太讓人期待了。
最讓人氣憤的小三呂多景雖然成功扶正，還生下了女兒，沒想到迎接她的卻是另一個地獄，「和前妻藕斷絲連的關係讓人憤怒，當初我一直以為不肯放手的池善雨肯定是瘋了，只有等自己落入同一境地時才開始理解她的心情」。 難道說李泰吾又變心出軌了? 看來風水輪流轉，小三又要迎戰小四了。
「圖：《夫妻的世界》」
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