《夫妻的世界》官网有小动作暗示剧情走向！「小三」韩素希要迎战「小四」了？

随著李泰吾（朴海俊 饰）带著成功上位的吕多景（韩素希 饰）与女儿重返高山市，《夫妻的世界》迎来了第2幕。
故事依旧继续，不过细心的观众发现官网上的人物简介里又多了新内容，看来剧情又要朝著我们意想不到的方向发展了。 一开始剧组就埋下了伏笔，有关登场人物的介绍，剧组并未一次性全部写完，而是根据剧情的发展逐渐加入。 前6集讲述了看似有著完美人生的池善雨（金喜爱 饰）察觉到老公李泰吾出轨，并通过缜密的计画向他成功复雠的内容，4月16日播出的剧集则拉开了故事的第2幕，而官网中的人物介绍也变得不同了。
先来说说女一池善雨，她的介绍就从原本的愤怒变成了杀意，「我想要尽可能冷静、 理智地解决这件事情，只要从我所拥有的一切里除掉丈夫即可，每次发狠心时决心都会崩塌，最终还要是看到情感的底线，是前夫导致了这一切，真的很想杀了他」，字里行间诠释池善雨对李泰吾的恨。
而李泰吾为了不失去儿子而做出的抉择则预示著不幸的开始，「这一切都是妻子自作自受，原本只是想给她点颜色看看。 我甚至忘记了曾经不想成为找了新女人并和妈妈离婚的父亲那样毫不负责的人，为了不让我的儿子重蹈覆辙而坚决不放弃他，却没想到这一切只是不幸的开始」，出轨渣男的结局到底如何真的太让人期待了。
最让人气愤的小三吕多景虽然成功扶正，还生下了女儿，没想到迎接她的却是另一个地狱，「和前妻藕断丝连的关系让人愤怒，当初我一直以为不肯放手的池善雨肯定是疯了，只有等自己落入同一境地时才开始理解她的心情」。 难道说李泰吾又变心出轨了? 看来风水轮流转，小三又要迎战小四了。
「图：《夫妻的世界》」
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