網友分享「不同畫風裡的IU」！大家能認出分別來自哪些作品嗎？

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網友真的太有才啦，而且各個畫風裡的IU都好可愛啊！

近日一位韓國網友在Twitter上分享了自己畫的IU，標題叫「用各個畫風嘗試畫了IU」，原來是套用了多個知名動畫作品裡的畫風，假設IU如果出現在對應的作品里，大約會是什麼模樣? 不得不說真的有畫出精髓啊！

順便看一看你能認出幾個作品呢：



答案揭曉，依次是：《美少女戰士》，《集合啦！動物森友會》，《百變小櫻》，《蠟 筆小新》，吉卜力，《夢色蛋糕師》，《史努比》，《乳酪陷阱》，《名偵探柯南》。 是不是都很傳神? ！

隨後其他網友也接力繼續畫！這張圖裡，第一張畫是借鑒了韓國人氣網漫《只想做一天的你（하細胞 가 가가 葉門 싶어）》，還備註對應的IU角色是張滿月XD後邊的依次是《美少女戰士》對應Cindy，《男女蹺蹺板》对应IU在《Blueming》MV里的蓝发造型，《富江》对应“穿GUCCI的IU”，《名偵探柯南》對應「戴眼鏡很好看的IU」，而《乳酪陷阱》對應的是則是《我的大叔》里的至安。



再看另一位網友的畫，服裝和髮型都是用了IU自己做過的造型，但加上截然不同的畫風之後就變得好有趣！套用的畫風依次是：《柔美的細胞小將》，《七龍珠》，《星河滿月》，《亂馬1/2》，《Avata Star Sue》，《魔髮奇緣》，《星之卡比》，《瑪利奧系列》里的碧姬公主，最後就是《阿森一族（辛普森家庭）》：



不管是畫IU的網友還是畫裡的IU都超可愛啊~❤

（圖源：Twitter@ dlwlrma_0918_，teokbokilover，swiminlucency，IG@dlwlrma）

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