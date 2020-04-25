还原度超高！巴黎贝甜推出Pengsoo蛋糕 包装盒还能变成立牌 【KSD评分】由韩星网读者评分：《机智医生生活》TOP 2；《夫妻的世界》TOP 3！ 毒舌冷漠 VS 幽默纯情！李宰旭两款不同性格的角色，你选哪一个？ 朴叙俊为何那样拍照？合影时最爱的POSE就是... 网友分享「不同画风里的IU」！大家能认出分别来自哪些作品吗？

网友真的太有才啦，而且各个画风里的IU都好可爱啊！

近日一位韩国网友在Twitter上分享了自己画的IU，标题叫「用各个画风尝试画了IU」，原来是套用了多个知名动画作品里的画风，假设IU如果出现在对应的作品里，大约会是什么模样? 不得不说真的有画出精髓啊！

顺便看一看你能认出几个作品呢：



答案揭晓，依次是：《美少女战士》，《集合啦！动物森友会》，《百变小樱》，《蜡 笔小新》，吉卜力，《梦色蛋糕师》，《史努比》，《乳酪陷阱》，《名侦探柯南》。 是不是都很传神? ！

随后其他网友也接力继续画！这张图里，第一张画是借鉴了韩国人气网漫《只想做一天的你（하细胞 가 가가 叶门 싶어）》，还备注对应的IU角色是张满月XD后边的依次是《美少女战士》对应Cindy，《男女跷跷板》对应IU在《Blueming》MV里的蓝发造型，《富江》对应“穿GUCCI的IU”，《名侦探柯南》对应「戴眼镜很好看的IU」，而《乳酪陷阱》对应的是则是《我的大叔》里的至安。



再看另一位网友的画，服装和发型都是用了IU自己做过的造型，但加上截然不同的画风之后就变得好有趣！套用的画风依次是：《柔美的细胞小将》，《七龙珠》，《星河满月》，《乱马1/2》，《Avata Star Sue》，《魔发奇缘》，《星之卡比》，《玛利奥系列》里的碧姬公主，最后就是《阿森一族（辛普森家庭）》：



不管是画IU的网友还是画里的IU都超可爱啊~❤

（图源：Twitter@ dlwlrma_0918_，teokbokilover，swiminlucency，IG@dlwlrma）

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