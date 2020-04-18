太妍、ROSÉ、請夏、朴初瓏、金栽經同款紫色仙女裙撩人！
Beauty 2020年4月18日 星期六09:15 ZJM
~仙女們穿仙女裙~
五種搭配方法都充滿著設計細節，小編對她們的服裝師佩服得五體投地。
▼朴初瓏是在新歌《Dumhdurum》MV中穿著的，內搭泡泡袖半透波點高領。
▼ROSÉ是在今年一月BLACKPINK演唱會穿著的，內搭黑色波浪邊短款吊帶。
▼請夏是拍攝面向官咖會員的限售品時穿著的，搭配該品牌的logo長款T恤，優雅和酷帥的混搭。
▼金栽經是在去年的電視劇《初次見面我愛你》里穿著的，內搭蕾絲邊雪紡衫，形成三層層次感。
▼太妍是在去年八月SM家族演唱會穿的，內搭荷葉袖蕾絲白色上衣。
透視蕾絲元素搭配吊帶胸衣的設計，在加上前短后長的燕尾長裙擺，三種性感元素無縫結合，簡直不能更仙氣了。這件同款裙子來自Lang&Lu，這個韓國品牌以嫵媚成熟的碎花裙為主，無數韓國藝人都穿過他們家的服裝。
圖：朴初瓏IG、PlayM Ent.、ROSÉ IG、請夏IG、太妍IG、NamooActors、Lang&Lu
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