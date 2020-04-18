太妍、ROSÉ、请夏、朴初珑、金栽经同款紫色仙女裙撩人！
Beauty 2020年4月18日 星期六09:15 ZJM
~仙女们穿仙女裙~
五种搭配方法都充满著设计细节，小编对她们的服装师佩服得五体投地。
▼朴初珑是在新歌《Dumhdurum》MV中穿著的，内搭泡泡袖半透波点高领。
▼ROSÉ是在今年一月BLACKPINK演唱会穿著的，内搭黑色波浪边短款吊带。
▼请夏是拍摄面向官咖会员的限售品时穿著的，搭配该品牌的logo长款T恤，优雅和酷帅的混搭。
▼金栽经是在去年的电视剧《初次见面我爱你》里穿著的，内搭蕾丝边雪纺衫，形成三层层次感。
▼太妍是在去年八月SM家族演唱会穿的，内搭荷叶袖蕾丝白色上衣。
透视蕾丝元素搭配吊带胸衣的设计，在加上前短后长的燕尾长裙摆，三种性感元素无缝结合，简直不能更仙气了。这件同款裙子来自Lang&Lu，这个韩国品牌以妩媚成熟的碎花裙为主，无数韩国艺人都穿过他们家的服装。
图：朴初珑IG、PlayM Ent.、ROSÉ IG、请夏IG、太妍IG、NamooActors、Lang&Lu
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