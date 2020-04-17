防彈少年團柾國戴眼鏡推薦ARMY曲目！釣出本尊發文感謝

防彈少年團BTS在防疫期間，雖然有許多活動接連取消或延期，但是一直為了全球ARMY設想的他們，日前播出了線上演唱會，也常透過SNS直播與大家分享心情，昨日柾國也推薦了一首他的愛聽曲目給ARMY們。
防彈少年團BTS的黃金忙內柾國，4月16日在官方推特上留言給大家：「應該適合一個人坐著的時候聽的歌曲，推薦給大家！今天一整天也辛苦了〜 ＃BOTD ＃BTS_OF_THE_DAY」並上傳了三張照片，其中兩張自拍照中，柾國戴著看起來有點成熟的眼鏡，穿著黑色外套，依舊帥氣。另外一張是他的手機音樂Play List，他想要推薦給大家的歌曲是FAIR GAME所演唱的“Wednesday Afternoon”。
而且柾國在文中也問候大家一天的辛勞，讓許多ARMY們看了很暖心。沒多久後演唱這首歌曲的FAIR GAME也分享柾國的推特貼文回應，他寫下：「感謝BTS分享了我的歌曲！這對我來說意義非凡！」文字後面還貼了幾個愛心符號，不難感受他的興奮，也特別放上歌曲連結讓大家方便找到這首歌，ARMY們不妨來聽聽看囉！
照片：BTS Twitter 、FAIR GAME Twitter
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