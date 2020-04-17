太期待了！请夏将发行首张正规专辑 先行曲月底打头阵 宅在家也能很帅气！姜丹尼尔《GRAZIA》画报展现耀眼面貌 李敏镐&金高银《THE KING：永远的君主》今日开播！三大看点吸睛 职场复仇喜剧《老顽固实习生》预告公开，朴海镇自体发光，金应洙把「拿铁是马?」挂嘴边～ 「不要抬头！」鬼片《湖水酒店》将上映 防弹少年团柾国戴眼镜推荐ARMY曲目！钓出本尊发文感谢 朴有天宣布4月20日开通官方粉丝网站「BLUE CIELO」 6月办签名会 《Hi Bye, Mama!》鬼妈妈金泰希小时候，真的跟剧中女儿栖玗长得九成像啊～！ 金东希&郑多彬新剧《人间课堂》预告片公开 29日开播 洪锡天在《听见传闻Show》表示：具荷拉亲妈在丧礼现身忙著找艺人开心合影全无悲伤！ 记住这张脸！「N号房」共犯「布塔」信息公开：2001年出生为赵主彬副手

留言/评论