防弹少年团柾国戴眼镜推荐ARMY曲目！钓出本尊发文感谢

防弹少年团BTS在防疫期间，虽然有许多活动接连取消或延期，但是一直为了全球ARMY设想的他们，日前播出了线上演唱会，也常透过SNS直播与大家分享心情，昨日柾国也推荐了一首他的爱听曲目给ARMY们。
防弹少年团BTS的黄金忙内柾国，4月16日在官方推特上留言给大家：「应该适合一个人坐著的时候听的歌曲，推荐给大家！今天一整天也辛苦了〜 ＃BOTD ＃BTS_OF_THE_DAY」并上传了三张照片，其中两张自拍照中，柾国戴著看起来有点成熟的眼镜，穿著黑色外套，依旧帅气。另外一张是他的手机音乐Play List，他想要推荐给大家的歌曲是FAIR GAME所演唱的“Wednesday Afternoon”。
而且柾国在文中也问候大家一天的辛劳，让许多ARMY们看了很暖心。没多久后演唱这首歌曲的FAIR GAME也分享柾国的推特贴文回应，他写下：「感谢BTS分享了我的歌曲！这对我来说意义非凡！」文字后面还贴了几个爱心符号，不难感受他的兴奋，也特别放上歌曲连结让大家方便找到这首歌，ARMY们不妨来听听看罗！
照片：BTS Twitter 、FAIR GAME Twitter
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