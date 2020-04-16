期待！IU在電台透露與朴敘俊搭擋的電影《Dream》：「5月開始進行拍攝，最近和劇組、演員見了面」
明星 2020年4月16日 星期四15:50 Yuan
IU日前作為嘉賓出演「後輩」鄭恩地擔任DJ的《歌謠廣場》，也在節目中聊到了許多事情。
IU將出演李炳憲導演執導的新電影《Dream》，首次出演商業電影的她也表示：「將在5月開始進行拍攝，最近和劇組、演員見了面...進行了劇本閱讀，也一起吃了飯，感覺會很有意思。劇中我飾演的角色就是像鄭恩地一樣溫暖，是想留在我身邊的角色。劇情本身很愉快、也很有趣，現場拍攝也會是這樣子的吧？」
而《Dream》由朴敘俊和IU出演，講述的是面臨球員生涯最大危機的足球選手洪大（朴敘俊 飾）和生平第一次踢球的特別國家隊隊員挑戰世界盃的愉快故事。IU則將飾演拍攝足球隊紀錄片，夢想成為電視台PD的素敏。
另外，為了與粉絲們近距離溝通，IU也公開Youtube新項目《IU的宅家Signal》，她將會變身成Uaena的專屬DJ，節目將在17日公開，喜歡她的粉絲記得去訂閱頻道哦！
（圖：KBS《歌謠廣場》、真露、藝人SNS）
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