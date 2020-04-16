期待！IU在电台透露与朴叙俊搭挡的电影《Dream》：「5月开始进行拍摄，最近和剧组、演员见了面」
明星 2020年4月16日 星期四15:50 Yuan
IU日前作为嘉宾出演「后辈」郑恩地担任DJ的《歌谣广场》，也在节目中聊到了许多事情。
IU将出演李炳宪导演执导的新电影《Dream》，首次出演商业电影的她也表示：「将在5月开始进行拍摄，最近和剧组、演员见了面...进行了剧本阅读，也一起吃了饭，感觉会很有意思。剧中我饰演的角色就是像郑恩地一样温暖，是想留在我身边的角色。剧情本身很愉快、也很有趣，现场拍摄也会是这样子的吧？」
而《Dream》由朴叙俊和IU出演，讲述的是面临球员生涯最大危机的足球选手洪大（朴叙俊 饰）和生平第一次踢球的特别国家队队员挑战世界杯的愉快故事。IU则将饰演拍摄足球队纪录片，梦想成为电视台PD的素敏。
另外，为了与粉丝们近距离沟通，IU也公开Youtube新项目《IU的宅家Signal》，她将会变身成Uaena的专属DJ，节目将在17日公开，喜欢她的粉丝记得去订阅频道哦！
（图：KBS《歌谣广场》、真露、艺人SNS）
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