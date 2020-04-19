除了《Produce X 101》造假之外這些節目也一樣！朴寶英、朴河宣被坑慘

前不久《超人回來了》因為幾張疑似是腳本的紙張曝光被觀眾DISS真人秀作假，但不少人都替威本聯盟喊冤，畢竟兩個加起來都不到10歲的寶寶要是真能按照劇本拍攝，那就是天才了。
其實作為觀眾們一定程度上可以忍受腳本的存在，畢竟有梗才會有收視率，但一些真人秀就真的是無節操無下限，竟然造假。 2009年至2013年播出的《火星人病毒》因公開一些素人奇特生活方式或故事而備受觀眾喜愛，但隨著素材越來越少，節目就想出了編造故事的想法，比如「以嫁入有錢人家為目標的母女」這一集，出演該期節目的母女兩當時不知道被罵得有多慘，完全就是在為節目組背鍋。
《Produce 101》系列也是讓無數愛豆粉們心碎，造假竟然造到全亞洲韓飯圈都知道，不僅已經出道的團隊活動受阻，最新選出的男團直接解散，執掌整個節目的PD安俊英目前已被拘留，案件進一步再次調查中。
《Golden Bell》是一檔高中生問答節目，2000年播出之後就成了KBS的招牌節目，不少曾經出演過該節目的高中生之後還成了藝人，比如車銀優、尹施允、朴河宣，讓觀眾們看到了什麼叫做美貌（帥氣）與智慧並存。 後來朴河宣就爆料節目組當時給她安排了與女主持人互掐的戲碼，朴河宣看女主持人不爽，嗆聲對方一直在裝好看，雖然節目裡表現出來的畫面很和諧，但朴河宣很委屈地表示自己因為這件事情被同學厭惡。
還有一檔節目就是《叢林的法則》，族長金炳萬帶著明星族人們上山下海，惡劣地生存環境和金炳萬的萬能野外生存技巧讓觀眾們看得大呼過癮，畢竟我們真的很少有機會看到明星們狼狽的一面。 然而朴寶英的經紀人就戳破了內幕，直接在網上炮轟，稱藝人被逼著吃討厭的食物、在酒店買1000美金的啤酒每晚都喝、抓了動物後再放走要做出相應的反應等，所謂的狼狽不堪或委屈、吃驚、放縱的所有反應都是提前安排好的。
對於期待看到節目嘉賓真實反應的觀眾們來說，造假真的太傷人心了。
「圖：各節目截圖」
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