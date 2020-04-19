除了《Produce X 101》造假之外这些节目也一样！朴宝英、朴河宣被坑惨

前不久《超人回来了》因为几张疑似是脚本的纸张曝光被观众DISS真人秀作假，但不少人都替威本联盟喊冤，毕竟两个加起来都不到10岁的宝宝要是真能按照剧本拍摄，那就是天才了。
其实作为观众们一定程度上可以忍受脚本的存在，毕竟有梗才会有收视率，但一些真人秀就真的是无节操无下限，竟然造假。 2009年至2013年播出的《火星人病毒》因公开一些素人奇特生活方式或故事而备受观众喜爱，但随著素材越来越少，节目就想出了编造故事的想法，比如「以嫁入有钱人家为目标的母女」这一集，出演该期节目的母女两当时不知道被骂得有多惨，完全就是在为节目组背锅。
《Produce 101》系列也是让无数爱豆粉们心碎，造假竟然造到全亚洲韩饭圈都知道，不仅已经出道的团队活动受阻，最新选出的男团直接解散，执掌整个节目的PD安俊英目前已被拘留，案件进一步再次调查中。
《Golden Bell》是一档高中生问答节目，2000年播出之后就成了KBS的招牌节目，不少曾经出演过该节目的高中生之后还成了艺人，比如车银优、尹施允、朴河宣，让观众们看到了什么叫做美貌（帅气）与智慧并存。 后来朴河宣就爆料节目组当时给她安排了与女主持人互掐的戏码，朴河宣看女主持人不爽，呛声对方一直在装好看，虽然节目里表现出来的画面很和谐，但朴河宣很委屈地表示自己因为这件事情被同学厌恶。
还有一档节目就是《丛林的法则》，族长金炳万带著明星族人们上山下海，恶劣地生存环境和金炳万的万能野外生存技巧让观众们看得大呼过瘾，毕竟我们真的很少有机会看到明星们狼狈的一面。 然而朴宝英的经纪人就戳破了内幕，直接在网上炮轰，称艺人被逼著吃讨厌的食物、在酒店买1000美金的啤酒每晚都喝、抓了动物后再放走要做出相应的反应等，所谓的狼狈不堪或委屈、吃惊、放纵的所有反应都是提前安排好的。
对於期待看到节目嘉宾真实反应的观众们来说，造假真的太伤人心了。
「图：各节目截图」
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