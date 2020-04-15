BTS防彈少年團Jimin挑戰製作「400次咖啡」後的狀態：超級開朗→認真→陷入崩潰
明星 2020年4月15日 星期三15:22 Yuan
昨日，BTS防彈少年團Jimin透過VLive直播和粉絲們互動，他也找來了RM當作嘉賓。
在直播中，他們要做400次焦糖咖啡（달고나 커피），Jimin更在白板上面寫上了作法，砂糖、咖啡和水都是1：1：1。Jimin也說：「說實話雖然不知道這個有多好喝...大家都去喝，這個為什麼大勢？」RM：「我的朋友們都來問我喝過焦糖咖啡沒。」
兩人把材料都弄進去碗裡，RM：「這樣就做好了嗎？」Jimin：「好像這樣就完成了...」不過之後他們也繼續攪拌，剛開始看起來蠻興奮的，幾分鐘之後開始累了，Jimin：「為什麼要做這個啊？是誰發明的？」
更有粉絲剪輯了Jimin5分鐘＆10分鐘的表情變化 XD
這個突然紅起來全是因為綜藝節目《新品上市便利餐廳》，丁一宇等人造訪了位於中國澳門的一家老店，其中最出名的就是這杯咖啡。加上最近是在防疫期間，不少人都待在家裡，空閑時間就開始DIY這個400次咖啡，不少愛豆直播們也都挑戰了，不知道大家有沒有試過呢？
（圖：VLive、KBS）
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