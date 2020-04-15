BTS防弹少年团Jimin挑战制作「400次咖啡」后的状态：超级开朗→认真→陷入崩溃
明星 2020年4月15日 星期三15:22 Yuan
昨日，BTS防弹少年团Jimin透过VLive直播和粉丝们互动，他也找来了RM当作嘉宾。
在直播中，他们要做400次焦糖咖啡（달고나 커피），Jimin更在白板上面写上了作法，砂糖、咖啡和水都是1：1：1。Jimin也说：「说实话虽然不知道这个有多好喝...大家都去喝，这个为什么大势？」RM：「我的朋友们都来问我喝过焦糖咖啡没。」
两人把材料都弄进去碗里，RM：「这样就做好了吗？」Jimin：「好像这样就完成了...」不过之后他们也继续搅拌，刚开始看起来蛮兴奋的，几分钟之后开始累了，Jimin：「为什么要做这个啊？是谁发明的？」
更有粉丝剪辑了Jimin5分钟＆10分钟的表情变化 XD
这个突然红起来全是因为综艺节目《新品上市便利餐厅》，丁一宇等人造访了位於中国澳门的一家老店，其中最出名的就是这杯咖啡。加上最近是在防疫期间，不少人都待在家里，空闲时间就开始DIY这个400次咖啡，不少爱豆直播们也都挑战了，不知道大家有没有试过呢？
（图：VLive、KBS）
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