BTS防弹少年团Jimin挑战制作「400次咖啡」后的状态：超级开朗→认真→陷入崩溃

BTS防弹少年团Jimin挑战制作「400次咖啡」后的状态：超级开朗→认真→陷入崩溃

明星   2020年4月15日   星期三15:22   Yuan   9

昨日，BTS防弹少年团Jimin透过VLive直播和粉丝们互动，他也找来了RM当作嘉宾。

在直播中，他们要做400次焦糖咖啡（달고나 커피），Jimin更在白板上面写上了作法，砂糖、咖啡和水都是1：1：1。Jimin也说：「说实话虽然不知道这个有多好喝...大家都去喝，这个为什么大势？」RM：「我的朋友们都来问我喝过焦糖咖啡没。」

两人把材料都弄进去碗里，RM：「这样就做好了吗？」Jimin：「好像这样就完成了...」不过之后他们也继续搅拌，刚开始看起来蛮兴奋的，几分钟之后开始累了，Jimin：「为什么要做这个啊？是谁发明的？」

更有粉丝剪辑了Jimin5分钟＆10分钟的表情变化 XD

这个突然红起来全是因为综艺节目《新品上市便利餐厅》，丁一宇等人造访了位於中国澳门的一家老店，其中最出名的就是这杯咖啡。加上最近是在防疫期间，不少人都待在家里，空闲时间就开始DIY这个400次咖啡，不少爱豆直播们也都挑战了，不知道大家有没有试过呢？


（图：VLive、KBS）

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留言/评论
  • 佳兒
    好可愛😂
    16分前
  • 莊霖霖
    旻旻超可愛💜💜💜
    1小时前
  • Vera Lu
    最後是旻旻眼神死XDDD
    1小时前
  • 曾盈瑄
    王富弘跟我做蛋糕的過程一模一樣呢🌝
    1小时前
  • 邱歆皓
    Wan Yu 封面照完美詮釋 🤣
    1小时前
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