P.O表志勳確認出演新劇《境遇之數》與邕聖祐&辛叡恩攜手合作！ 李秉憲帶著兒子到妻子李珉廷新劇《結過一次了》拍攝現場為她應援！還準備了餐車給工作人員 在家也能看BTS防彈少年團演唱會！下週直播回顧經典 期待！MAMAMOO 頌樂本月推出首張個人單曲 讓各地歌迷牢牢記住 WINNER！〈Remember〉橫掃國內外音源榜 元虎重返 Starship 與旗下品牌 HIGHLINE 簽約！ WINNER金秦禹軍營照片初公開! 看起來心情很好呀~ 正版追劇網站也是有免費收看，大家都是用哪一個平台追劇的呢？ 食品界王者「不倒翁」推周邊商品：咖喱變手機殼！環保袋也好想要啊～ 《機智醫生生活》五人五色的愛！你最欣賞誰？ 盜版網站接連關站不用怕！復活節留家合法免費看朴敏英、金明洙和丁海寅等5套最新話題韓劇 《Oh My Baby》張娜拉「趕進度做人」：兩款主海報公開！ TWICE〈Feel Special〉MV 破兩億 YouTube Originals 節目月底登場！ 李宰旭高中時期是「渣男」？太讓女同學傷心了XD 金喜愛號稱「婚外情專業戶」，戲裡從小三到正室全都演一遍...現實老公也是傳奇人物！ 粉絲二手網站高價轉賣紀念包被MAMAMOO頌樂抓包：為了這樣才買的？

TWICE 的 “Feel Special" MV 在去年 10 月迅速破億後，最近也再下一城跨越兩億門檻，為她們締造了韓國團體的新紀錄！

在昨天（9 日）下午，TWICE 的最新主打歌 “Feel Special” 官方 MV 觀看次數跨越了兩億大關，距離發行約半年左右。

“Feel Special” 是 TWICE 的第八張迷你專輯同名主打歌，於去年 9 月 23 日公開後人氣便直線上升，短短 22 天後即觀看次數便突破一億大關；隨著今天突破兩億，TWICE 也成為史上第一組連續 12 首歌的 MV 都破兩億的韓國團體。



另一方面，TWICE 即將推出 YouTube Originals 節目《TWICE: Seize the Light》，讓 ONCE 在線上重溫世界巡迴演唱會《TWICELIGHTS》的精彩時刻。本月 29 日起的每週三別忘了準時鎖定囉！





（照片或影片來源：JYP Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞