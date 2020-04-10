TWICE〈Feel Special〉MV 破兩億 YouTube Originals 節目月底登場！
KPOP 2020年4月10日 星期五08:34 施乃琪
TWICE 的 “Feel Special" MV 在去年 10 月迅速破億後，最近也再下一城跨越兩億門檻，為她們締造了韓國團體的新紀錄！
在昨天（9 日）下午，TWICE 的最新主打歌 “Feel Special” 官方 MV 觀看次數跨越了兩億大關，距離發行約半年左右。
“Feel Special” 是 TWICE 的第八張迷你專輯同名主打歌，於去年 9 月 23 日公開後人氣便直線上升，短短 22 天後即觀看次數便突破一億大關；隨著今天突破兩億，TWICE 也成為史上第一組連續 12 首歌的 MV 都破兩億的韓國團體。
另一方面，TWICE 即將推出 YouTube Originals 節目《TWICE: Seize the Light》，讓 ONCE 在線上重溫世界巡迴演唱會《TWICELIGHTS》的精彩時刻。本月 29 日起的每週三別忘了準時鎖定囉！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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