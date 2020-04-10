TWICE〈Feel Special〉MV 破两亿 YouTube Originals 节目月底登场！
KPOP 2020年4月10日 星期五08:34 施乃琪
TWICE 的 “Feel Special" MV 在去年 10 月迅速破亿后，最近也再下一城跨越两亿门槛，为她们缔造了韩国团体的新纪录！
在昨天（9 日）下午，TWICE 的最新主打歌 “Feel Special” 官方 MV 观看次数跨越了两亿大关，距离发行约半年左右。
“Feel Special” 是 TWICE 的第八张迷你专辑同名主打歌，於去年 9 月 23 日公开后人气便直线上升，短短 22 天后即观看次数便突破一亿大关；随著今天突破两亿，TWICE 也成为史上第一组连续 12 首歌的 MV 都破两亿的韩国团体。
另一方面，TWICE 即将推出 YouTube Originals 节目《TWICE: Seize the Light》，让 ONCE 在线上重温世界巡回演唱会《TWICELIGHTS》的精彩时刻。本月 29 日起的每周三别忘了准时锁定罗！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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