SEVENTEEN 首次日本巨蛋巡演受影響 《SVT》八場演出全數取消
KPOP 2020年4月9日 星期四09:28 施乃琪
最近 SEVENTEEN 在日本發行新單曲並大獲好評，原定緊接著展開一連串宣傳活動，但現在也不得不疫情而直接取消！
Pledis Entertainment 昨晚（8 日）發出官方公告，宣布原定於 5 月開跑的《SEVENTEEN 2020 JAPAN DOME TOUR 》將會取消，並請粉絲見諒。
先前 Pledis Entertainment 一邊關注 COVID-19 感染狀況、一邊安排 SEVENTEEN 將首度在日本各大蛋舉行的巡演，但考量到觀眾和成員都安危與健康，加上難以預測延期後能如何重新敲定日期，最後不得已決定直接取消。
《SEVENTEEN 2020 JAPAN DOME TOUR 》原定自 5 月 9 日從西武巨蛋開跑，陸續前往東京巨蛋、福岡雅虎巨蛋、大阪京瓷巨蛋舉行。如今 SEVENTEEN 除了取消巡演，也決定延後新單曲〈Fallin’ Flower〉發片紀念握手會、擊掌會等活動。
（照片或影片來源：Pledis Entertainment）
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