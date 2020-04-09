SEVENTEEN 首次日本巨蛋巡演受影响 《SVT》八场演出全数取消
KPOP 2020年4月9日 星期四09:28 施乃琪
最近 SEVENTEEN 在日本发行新单曲并大获好评，原定紧接著展开一连串宣传活动，但现在也不得不疫情而直接取消！
Pledis Entertainment 昨晚（8 日）发出官方公告，宣布原定於 5 月开跑的《SEVENTEEN 2020 JAPAN DOME TOUR 》将会取消，并请粉丝见谅。
先前 Pledis Entertainment 一边关注 COVID-19 感染状况、一边安排 SEVENTEEN 将首度在日本各大蛋举行的巡演，但考量到观众和成员都安危与健康，加上难以预测延期后能如何重新敲定日期，最后不得已决定直接取消。
《SEVENTEEN 2020 JAPAN DOME TOUR 》原定自 5 月 9 日从西武巨蛋开跑，陆续前往东京巨蛋、福冈雅虎巨蛋、大阪京瓷巨蛋举行。如今 SEVENTEEN 除了取消巡演，也决定延后新单曲〈Fallin’ Flower〉发片纪念握手会、击掌会等活动。
（照片或影片来源：Pledis Entertainment）
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