《夫妻的世界》最強小三韓素希被扒舊照！有「小宋慧喬」之稱的她過去到底做了什麼引熱議

《夫婦的世界》以黑馬之勢強行出圈，除了前6集的19禁戲碼之外，有「嫩版宋慧喬」之稱的史上最強小三扮演者韓素希受到觀眾注意。
觀眾們看韓素希有些眼熟，其實她曾在《百日的郎君》及《深淵》等劇中擔任女二，這次扮演小三一角，令人看得咬牙切齒，也說明她演技過硬。俗話說得好，人紅是非多，這才爆紅沒幾天的韓素希就被爆出了舊照，火速登上各大熱搜榜。早在被大眾熟悉之前，韓素希就是一個小有名氣的網紅，這次被網民們翻出的舊照不少都是那個時期所拍。
照片中的韓素希一頭中長髮，抽著煙看向鏡頭，手臂上有一大塊紋身，不過後期亮相的韓素希被發現胳膊上的紋身被洗掉了。
看到這些照片的部份網民表示難以接受，長相清純的韓素希竟然有這樣「不清純」的一面，網民們紛紛留言表示：「這個有點過了」、「紋身真的好大」、「當年沒想過自己要當演員么」等。也有不少網民力挺韓素希，稱:「紋身是個人自由」、「超美的」、「 女藝人紋身有什麼錯」等。
不得不說，韓素希的超高顏值迷倒了不少人，更被韓國男網民們稱為「人間春藥」看久 了就會迷上，哪怕是女觀眾，在看劇時也內心產生糾結，一邊大罵「小三不道德， 該死」，一邊又私下偷偷羨慕她的神仙顏+S曲線，集清純和美豔於一身，氣質和外貌一樣迷人。可能因為容貌過於完美，韓素希被懷疑整容，她也堂堂正正回懟，表示自己是和媽媽長得一模一樣的自然美人，根本不用動刀。
「圖：PANN、《夫妻的世界》、韓素希IG」
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