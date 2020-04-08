《夫妻的世界》最强小三韩素希被扒旧照！有「小宋慧乔」之称的她过去到底做了什么引热议

《夫妇的世界》以黑马之势强行出圈，除了前6集的19禁戏码之外，有「嫩版宋慧乔」之称的史上最强小三扮演者韩素希受到观众注意。
观众们看韩素希有些眼熟，其实她曾在《百日的郎君》及《深渊》等剧中担任女二，这次扮演小三一角，令人看得咬牙切齿，也说明她演技过硬。俗话说得好，人红是非多，这才爆红没几天的韩素希就被爆出了旧照，火速登上各大热搜榜。早在被大众熟悉之前，韩素希就是一个小有名气的网红，这次被网民们翻出的旧照不少都是那个时期所拍。
照片中的韩素希一头中长发，抽著烟看向镜头，手臂上有一大块纹身，不过后期亮相的韩素希被发现胳膊上的纹身被洗掉了。
看到这些照片的部份网民表示难以接受，长相清纯的韩素希竟然有这样「不清纯」的一面，网民们纷纷留言表示：「这个有点过了」、「纹身真的好大」、「当年没想过自己要当演员么」等。也有不少网民力挺韩素希，称:「纹身是个人自由」、「超美的」、「 女艺人纹身有什么错」等。
不得不说，韩素希的超高颜值迷倒了不少人，更被韩国男网民们称为「人间春药」看久 了就会迷上，哪怕是女观众，在看剧时也内心产生纠结，一边大骂「小三不道德， 该死」，一边又私下偷偷羡慕她的神仙颜+S曲线，集清纯和美艳於一身，气质和外貌一样迷人。可能因为容貌过於完美，韩素希被怀疑整容，她也堂堂正正回怼，表示自己是和妈妈长得一模一样的自然美人，根本不用动刀。
「图：PANN、《夫妻的世界》、韩素希IG」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究