全昭旻今天生日！《RM》成員金鍾國、池錫辰和HAHA也上傳生日祝福：「昭旻啊，快點恢復健康回歸吧～」
明星 2020年4月7日 星期二16:55 Yuan
今日（7日）是全昭旻的生日，而《RM》的成員們也在IG上傳了祝福。
金鍾國上傳一張與全昭旻、李光洙、梁世燦的合照，並寫下：「昭旻啊，生日快樂～快點恢復健康回歸吧～！#生日#出院#祝賀#光洙#也快點好起來吧！」
池錫辰更上傳《RM》成員們的合照：「生日快樂 昭旻啊，我們都在為你祝賀，還有得快點回到拍攝現場呀～！！」
HAHA也表示：「全昭Body 昭Body～全昭Body 昭Body～ 昭旻啊生日快樂！快快痊癒，背叛著工作吧！祝賀～要健康。」
全昭旻活躍在各種領域之際，卻也因過度操勞而讓健康亮起紅燈月初，全昭旻的經紀公司透露：「為了恢復健康，準備休息1個月，預計在這段期間專心休養。」而她也和《Running Man》請假，SBS方面也表示：「雖然節目本來都會邀來賓，但我們不會找來取代全昭旻的人。」希望她最近能好好休養、早日康復！
（圖：IG@kjk76、IG@jeeseokjin、IG@quanhaha79、엔터테인먼트아이엠、SBS）
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