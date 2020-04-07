全昭旻今天生日！《RM》成员金钟国、池锡辰和HAHA也上传生日祝福：「昭旻啊，快点恢复健康回归吧～」
明星 2020年4月7日 星期二16:55 Yuan
今日（7日）是全昭旻的生日，而《RM》的成员们也在IG上传了祝福。
金钟国上传一张与全昭旻、李光洙、梁世灿的合照，并写下：「昭旻啊，生日快乐～快点恢复健康回归吧～！#生日#出院#祝贺#光洙#也快点好起来吧！」
池锡辰更上传《RM》成员们的合照：「生日快乐 昭旻啊，我们都在为你祝贺，还有得快点回到拍摄现场呀～！！」
HAHA也表示：「全昭Body 昭Body～全昭Body 昭Body～ 昭旻啊生日快乐！快快痊愈，背叛著工作吧！祝贺～要健康。」
全昭旻活跃在各种领域之际，却也因过度操劳而让健康亮起红灯月初，全昭旻的经纪公司透露：「为了恢复健康，准备休息1个月，预计在这段期间专心休养。」而她也和《Running Man》请假，SBS方面也表示：「虽然节目本来都会邀来宾，但我们不会找来取代全昭旻的人。」希望她最近能好好休养、早日康复！
（图：IG@kjk76、IG@jeeseokjin、IG@quanhaha79、엔터테인먼트아이엠、SBS）
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