MBC「SF8」系列科幻短劇：八部卡司全選角完畢！

MBC與電影導演協會（DGK），以及串流平台Wavve合作的「SF8」系列短劇，近日已完成選角，釋出的科幻感前導視覺讓人眼睛一亮！
八部作品改編自不同的小說，皆由電影導演執導，在尚未開播前，先看看簡介乾乾過癮吧～
《人間證明》
Android因殺害了情敵而站上法庭……
導演：金宜奭（曾執導《負罪少女》）
主演：文素利
《女巫》
結合了宗教題材的動作驚悚劇……
導演：盧德（曾執導《戀愛的溫度》）
主演：李東輝、李沇熹
《看護中》
當護理師被機器人所取代……
導演：閔奎東（曾執導《她們的故事》））
主演：李宥英、藝秀晶
《一週之內無法相愛》
世界毀滅前一週，一對男女墜入愛河……
導演：安國珍（曾執導《誠實國度的愛麗絲》（台譯：勤勞的愛麗絲））
主演：李大衛
《宇宙人趙安》
兩個女孩共同面對霧霾壟罩的世界……
導演：李允貞（曾執導《不要忘記我》（台譯：記得愛過你））
主演：金寶羅、崔成恩
《增強愛情》（另譯：增強豆莢）
在VR虛擬實境裡認識，只求現實中也能相遇並相愛……
導演：吳基煥（曾執導《分手合約》）
主演：Uie、崔始源
《白色烏鴉》
想都沒想過，竟然被困在VR虛擬世界裡……
導演：張哲秀（曾執導《偉大而隱密》（台譯：《偉大的隱藏者》））
主演：Hani
《Blink》
人類與AI機器人成為刑警搭檔，攜手偵破殺人案……
導演：韓佳嵐（曾執導《我們的身體》）
主演：李是英
「SF8」各部皆投入拍攝，科幻加上驚悚題材相當讓人期待啊！！！「SF8」每部長度約40分鐘，七月將先以Wavve平台播出導演版，八月才會在MBC播出正式版本。
（圖源：C-Jes Entertainment、Huayi Brothers Entertainment、SMTOWN、ACE FACTORY、Respect Entertainment、Moment Entertainment、S.A.L.T Entertainment、KING Entertainmen）
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