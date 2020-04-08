MBC「SF8」系列科幻短剧：八部卡司全选角完毕！

MBC与电影导演协会（DGK），以及串流平台Wavve合作的「SF8」系列短剧，近日已完成选角，释出的科幻感前导视觉让人眼睛一亮！
八部作品改编自不同的小说，皆由电影导演执导，在尚未开播前，先看看简介干干过瘾吧～
《人间证明》
Android因杀害了情敌而站上法庭……
导演：金宜奭（曾执导《负罪少女》）
主演：文素利
《女巫》
结合了宗教题材的动作惊悚剧……
导演：卢德（曾执导《恋爱的温度》）
主演：李东辉、李沇熹
《看护中》
当护理师被机器人所取代……
导演：闵奎东（曾执导《她们的故事》））
主演：李宥英、艺秀晶
《一周之内无法相爱》
世界毁灭前一周，一对男女坠入爱河……
导演：安国珍（曾执导《诚实国度的爱丽丝》（台译：勤劳的爱丽丝））
主演：李大卫
《宇宙人赵安》
两个女孩共同面对雾霾垄罩的世界……
导演：李允贞（曾执导《不要忘记我》（台译：记得爱过你））
主演：金宝罗、崔成恩
《增强爱情》（另译：增强豆荚）
在VR虚拟实境里认识，只求现实中也能相遇并相爱……
导演：吴基焕（曾执导《分手合约》）
主演：Uie、崔始源
《白色乌鸦》
想都没想过，竟然被困在VR虚拟世界里……
导演：张哲秀（曾执导《伟大而隐密》（台译：《伟大的隐藏者》））
主演：Hani
《Blink》
人类与AI机器人成为刑警搭档，携手侦破杀人案……
导演：韩佳岚（曾执导《我们的身体》）
主演：李是英
「SF8」各部皆投入拍摄，科幻加上惊悚题材相当让人期待啊！！！「SF8」每部长度约40分钟，七月将先以Wavve平台播出导演版，八月才会在MBC播出正式版本。
（图源：C-Jes Entertainment、Huayi Brothers Entertainment、SMTOWN、ACE FACTORY、Respect Entertainment、Moment Entertainment、S.A.L.T Entertainment、KING Entertainmen）
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