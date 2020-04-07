韓國企業在疫情下的創新點子【在空曠足球場內，舉行招聘員工的考試】

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受疫情（COVID-19）影響，停擺已成為了我們近來生活的新常態。避免讓病毒散播，世界各國政府也勸喻民眾盡量減少外出，多留家中，避免人與人的接觸，甚至連工作也得拿回家中完成。

只是，當這種「非常態式生活」不但完結遙遙無期，更有常態化的趨勢，國民經濟生活總不能長期處於休止狀態，有些企業因而決定要走以與疫症同在的心態，在維持抗疫戒備的同時，盡可能地恢復部份的工作運作。

今天，便有一家韓國企業決定不能再三押後其企業招聘考試，只是卻又不能武斷地在人多密集的室內場所內舉行，因而便忽發奇想，破革挑選了一個戶外足球場來舉行相關考試。據韓國媒體報導，京畿道安山市屬下的一家公共機關，早前已透過篩選，挑選了 139 名達資格的應徵者，準備下一回合的筆試。只是，受疫情影響，筆試進行日期一延再延，一直未能舉行。



直至今天，基於招聘日期不能再三拖延，該企業便決定選置韓國足球聯賽 K2 的安山球隊的主場，在戶外球場的天然草坪上，以每人相隔五米的社交距離，擺放書桌與座椅，舉行了這場招聘試。



而進入運動場前，各考生必須先通過體溫檢測，證明沒有發燒，且雙手亦需要徹底消毒後，戴上口罩，才能踏足試場應考。



這場看起來猶如以往「科舉考試」般的戶外試，雖然在疫情下只是個迫逼不得已的折衝辦法，但說不定如該企業所說，將會成為另一個韓國的「示範作用」，不少國家也會紛紛仿傚這種做法，來繼續他們的公開考試？

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報導來源：https://imnews.imbc.com/replay/2020/nwdesk/article/5702302_32524.html

圖片來源：너가 좋아할 이슈 ／ https://www.wikitree.co.kr/articles/520593

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

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