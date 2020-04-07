韩国企业在疫情下的创新点子【在空旷足球场内，举行招聘员工的考试】

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小编看到这个新闻只有一个想法：「好晒啊...。」

受疫情（COVID-19）影响，停摆已成为了我们近来生活的新常态。避免让病毒散播，世界各国政府也劝喻民众尽量减少外出，多留家中，避免人与人的接触，甚至连工作也得拿回家中完成。

只是，当这种「非常态式生活」不但完结遥遥无期，更有常态化的趋势，国民经济生活总不能长期处於休止状态，有些企业因而决定要走以与疫症同在的心态，在维持抗疫戒备的同时，尽可能地恢复部份的工作运作。

今天，便有一家韩国企业决定不能再三押后其企业招聘考试，只是却又不能武断地在人多密集的室内场所内举行，因而便忽发奇想，破革挑选了一个户外足球场来举行相关考试。据韩国媒体报导，京畿道安山市属下的一家公共机关，早前已透过筛选，挑选了 139 名达资格的应徵者，准备下一回合的笔试。只是，受疫情影响，笔试进行日期一延再延，一直未能举行。



直至今天，基於招聘日期不能再三拖延，该企业便决定选置韩国足球联赛 K2 的安山球队的主场，在户外球场的天然草坪上，以每人相隔五米的社交距离，摆放书桌与座椅，举行了这场招聘试。



而进入运动场前，各考生必须先通过体温检测，证明没有发烧，且双手亦需要彻底消毒后，戴上口罩，才能踏足试场应考。



这场看起来犹如以往「科举考试」般的户外试，虽然在疫情下只是个迫逼不得已的折冲办法，但说不定如该企业所说，将会成为另一个韩国的「示范作用」，不少国家也会纷纷仿效这种做法，来继续他们的公开考试？

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报导来源：https://imnews.imbc.com/replay/2020/nwdesk/article/5702302_32524.html

图片来源：너가 좋아할 이슈 ／ https://www.wikitree.co.kr/articles/520593

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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