不愧是「國民MC」! 劉在錫錄製《Happy Together》19年間從未遲到
綜藝 2020年4月6日 星期一12:10 Sani
19年沒有一次遲到，劉在錫真的令人敬佩啊!
KBS 2TV長壽節目《Happy Together》不久前結束了第四季，PD金光秀(音)近日接受採訪分享心境時提到了一直以來擔任固定MC的劉在錫:「同一位MC合作這麼久這件事本身就非常了不起。 劉在錫從2000年開始，一次都沒有因為健康或者日常事故而缺席錄製，甚至連遲到都一次沒有過，主題會議也總是會參加，在製作組立場真的是一位非常值得感謝的MC。 」
金PD還透露了新一季的資訊:「劉在錫和製作組認真商議之後再做企劃。 」《Happy Together》的新一季也會是由合作了19年的劉在錫擔任MC!
本月2日播出的最後一期《Happy Together 4》裡，劉在錫表示:「感謝每個週四夜晚都記得收看節目的觀眾，一定會以新的面貌回來的，希望那時候也是能給大家帶去歡笑的節目。 」期待劉大神和《Happy Together》的回歸啊!
(圖源:《Happy Together》)
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