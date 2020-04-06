不愧是「国民MC」! 刘在锡录制《Happy Together》19年间从未迟到
综艺 2020年4月6日 星期一12:10 Sani
19年没有一次迟到，刘在锡真的令人敬佩啊!
KBS 2TV长寿节目《Happy Together》不久前结束了第四季，PD金光秀(音)近日接受采访分享心境时提到了一直以来担任固定MC的刘在锡:「同一位MC合作这么久这件事本身就非常了不起。 刘在锡从2000年开始，一次都没有因为健康或者日常事故而缺席录制，甚至连迟到都一次没有过，主题会议也总是会参加，在制作组立场真的是一位非常值得感谢的MC。 」
金PD还透露了新一季的资讯:「刘在锡和制作组认真商议之后再做企划。 」《Happy Together》的新一季也会是由合作了19年的刘在锡担任MC!
本月2日播出的最后一期《Happy Together 4》里，刘在锡表示:「感谢每个周四夜晚都记得收看节目的观众，一定会以新的面貌回来的，希望那时候也是能给大家带去欢笑的节目。 」期待刘大神和《Happy Together》的回归啊!
(图源:《Happy Together》)
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