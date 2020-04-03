金喜愛、朴海俊、韓素希主演《夫妻的世界》才播出2集就引發超高討論度...前6集都是19禁！
韓劇 2020年4月3日 星期五15:33 Yuan
由金喜愛、朴海俊、韓素希主演的JTBC金土劇《夫妻的世界》在上周首播。
劇中池善雨（金喜愛 飾）擁有完美的工作和令人羨慕的和樂家庭，看起來非常幸福，卻因老公李泰伍（朴海俊 飾）圍巾上的一根頭髮而開始好奇。她想盡辦法追查老公行蹤，後來透過病患閔賢書（沈恩宇 飾）的幫助，知道老公的外遇消息。後來善雨精心規劃老公的生日宴，在泰伍的後車廂發現了另一支手機，裡面充滿了與小三呂多景（韓素希 飾）的甜蜜照片，可怕的是...鄰居夫妻、醫院好友全都知道這件事。
在播出2集之後，收視已高達11%，電視劇話題性更衝到了第一名，有著超高討論度，不知道大家有沒有開始追這部了呢？
而《夫妻的世界》前6集在審議後列為19禁的觀看分級，日前發佈會上毛完日導演也表示：「與其說因為裸露或暴力性而被判19禁，不如說設定本身並不輕鬆。在拍攝過程中感受到的並不是演員們演戲時的樣子，是現實感十足，將真實的情感傳達給觀眾，看起來更刺激、更緊張、更嚴重。」是經過思考才做出這樣的決定。
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（圖：Viu、TVDaily）
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