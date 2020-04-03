金喜爱、朴海俊、韩素希主演《夫妻的世界》才播出2集就引发超高讨论度...前6集都是19禁！
韩剧 2020年4月3日 星期五15:33 Yuan
由金喜爱、朴海俊、韩素希主演的JTBC金土剧《夫妻的世界》在上周首播。
剧中池善雨（金喜爱 饰）拥有完美的工作和令人羡慕的和乐家庭，看起来非常幸福，却因老公李泰伍（朴海俊 饰）围巾上的一根头发而开始好奇。她想尽办法追查老公行踪，后来透过病患闵贤书（沈恩宇 饰）的帮助，知道老公的外遇消息。后来善雨精心规划老公的生日宴，在泰伍的后车厢发现了另一支手机，里面充满了与小三吕多景（韩素希 饰）的甜蜜照片，可怕的是...邻居夫妻、医院好友全都知道这件事。
在播出2集之后，收视已高达11%，电视剧话题性更冲到了第一名，有著超高讨论度，不知道大家有没有开始追这部了呢？
而《夫妻的世界》前6集在审议后列为19禁的观看分级，日前发布会上毛完日导演也表示：「与其说因为裸露或暴力性而被判19禁，不如说设定本身并不轻松。在拍摄过程中感受到的并不是演员们演戏时的样子，是现实感十足，将真实的情感传达给观众，看起来更刺激、更紧张、更严重。」是经过思考才做出这样的决定。
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（图：Viu、TVDaily）
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