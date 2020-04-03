金在中愚人節玩笑開大了！日本行程接連取消，韓國節目或被「保留播出」

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金在中這次玩笑真的開大了......

JYJ成員金在中4月1日愚人節當天更新IG稱自己確診新冠肺炎，一小時後又修改PO文說是愚人節玩笑，意在提醒大家不要掉以輕心，但結果卻是，很多人對於他關於新冠肺炎的謊言表示憤怒。



金在中上月剛剛在日本發行新單曲，上半年計畫主要在日本活動，但因為這次愚人節玩笑，日本行程接連取消。 原定4月3日出演朝日電視台的《MUSIC STATION》，但4月2日金在中日本官網表示：「因各種原因保留出演《MUSIC STATION》。 」

此前，金在中原計畫在4月1日出演的NHK Radio 1《Furuya Masayuki's POP A》直播也被取消，當時節目組通過SNS簡短表示：「因為一些原因，今晚將播出其他內容。 」

以及，原計畫4月5日出演HNK BS節目《The Covers名曲選2020》，官網上也突然刪除了該行程。

此外，金在中的韓國活動也受到影響：個人旅行真人秀節目《Travel Buddies》原計畫在4月4日通過Lifetime TV播出最後一期導演版，目前該頻道正在討論是否播出。 不過Youtube先行公開影片已經在2日按照原計畫公開。



日本當地輿論狀況不容樂觀，因為日本知名諧星志村健剛剛因為感染新冠肺炎去世，金在中的肺炎玩笑引起不少人不滿。

（圖源：C-JeS，Lifetime）

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