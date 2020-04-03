金在中愚人節玩笑開大了！日本行程接連取消，韓國節目或被「保留播出」
明星 2020年4月3日 星期五11:43 Sani
金在中這次玩笑真的開大了......
JYJ成員金在中4月1日愚人節當天更新IG稱自己確診新冠肺炎，一小時後又修改PO文說是愚人節玩笑，意在提醒大家不要掉以輕心，但結果卻是，很多人對於他關於新冠肺炎的謊言表示憤怒。
金在中上月剛剛在日本發行新單曲，上半年計畫主要在日本活動，但因為這次愚人節玩笑，日本行程接連取消。 原定4月3日出演朝日電視台的《MUSIC STATION》，但4月2日金在中日本官網表示：「因各種原因保留出演《MUSIC STATION》。 」
此前，金在中原計畫在4月1日出演的NHK Radio 1《Furuya Masayuki's POP A》直播也被取消，當時節目組通過SNS簡短表示：「因為一些原因，今晚將播出其他內容。 」
以及，原計畫4月5日出演HNK BS節目《The Covers名曲選2020》，官網上也突然刪除了該行程。
此外，金在中的韓國活動也受到影響：個人旅行真人秀節目《Travel Buddies》原計畫在4月4日通過Lifetime TV播出最後一期導演版，目前該頻道正在討論是否播出。 不過Youtube先行公開影片已經在2日按照原計畫公開。
日本當地輿論狀況不容樂觀，因為日本知名諧星志村健剛剛因為感染新冠肺炎去世，金在中的肺炎玩笑引起不少人不滿。
（圖源：C-JeS，Lifetime）
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留言/評論
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叫他退出演藝圈應該也是剛好而已！不懂得珍惜沒有同理心、這種人真的枉費他身邊支持他的所有人、也傷害了因為疫情而失去親友或深陷疫情所害的所有國家的人！大家都期望疫情早點控制住結束的疫情的這個非常時期、不共同努力就很糟糕了還能拿來當愚人節玩笑？！夠無腦！
1小時前
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没必要这么认真吧，毕竟在愚人节开玩笑没什么吧又不是在平常的日子
2小時前
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如果你們有多看相關貼文就可以知道他的本意並不是為了開玩笑而開玩笑。只是他沒有想到這樣的方式對那些疫情受害者來說不尊重。
42分前