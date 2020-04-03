金在中愚人节玩笑开大了！日本行程接连取消，韩国节目或被「保留播出」

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金在中这次玩笑真的开大了......

JYJ成员金在中4月1日愚人节当天更新IG称自己确诊新冠肺炎，一小时后又修改PO文说是愚人节玩笑，意在提醒大家不要掉以轻心，但结果却是，很多人对於他关於新冠肺炎的谎言表示愤怒。



金在中上月刚刚在日本发行新单曲，上半年计画主要在日本活动，但因为这次愚人节玩笑，日本行程接连取消。 原定4月3日出演朝日电视台的《MUSIC STATION》，但4月2日金在中日本官网表示：「因各种原因保留出演《MUSIC STATION》。 」

此前，金在中原计画在4月1日出演的NHK Radio 1《Furuya Masayuki's POP A》直播也被取消，当时节目组通过SNS简短表示：「因为一些原因，今晚将播出其他内容。 」

以及，原计画4月5日出演HNK BS节目《The Covers名曲选2020》，官网上也突然删除了该行程。

此外，金在中的韩国活动也受到影响：个人旅行真人秀节目《Travel Buddies》原计画在4月4日通过Lifetime TV播出最后一期导演版，目前该频道正在讨论是否播出。 不过Youtube先行公开影片已经在2日按照原计画公开。



日本当地舆论状况不容乐观，因为日本知名谐星志村健刚刚因为感染新冠肺炎去世，金在中的肺炎玩笑引起不少人不满。

（图源：C-JeS，Lifetime）

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