金在中愚人节玩笑开大了！日本行程接连取消，韩国节目或被「保留播出」
明星 2020年4月3日 星期五11:43 Sani
金在中这次玩笑真的开大了......
JYJ成员金在中4月1日愚人节当天更新IG称自己确诊新冠肺炎，一小时后又修改PO文说是愚人节玩笑，意在提醒大家不要掉以轻心，但结果却是，很多人对於他关於新冠肺炎的谎言表示愤怒。
金在中上月刚刚在日本发行新单曲，上半年计画主要在日本活动，但因为这次愚人节玩笑，日本行程接连取消。 原定4月3日出演朝日电视台的《MUSIC STATION》，但4月2日金在中日本官网表示：「因各种原因保留出演《MUSIC STATION》。 」
此前，金在中原计画在4月1日出演的NHK Radio 1《Furuya Masayuki's POP A》直播也被取消，当时节目组通过SNS简短表示：「因为一些原因，今晚将播出其他内容。 」
以及，原计画4月5日出演HNK BS节目《The Covers名曲选2020》，官网上也突然删除了该行程。
此外，金在中的韩国活动也受到影响：个人旅行真人秀节目《Travel Buddies》原计画在4月4日通过Lifetime TV播出最后一期导演版，目前该频道正在讨论是否播出。 不过Youtube先行公开影片已经在2日按照原计画公开。
日本当地舆论状况不容乐观，因为日本知名谐星志村健刚刚因为感染新冠肺炎去世，金在中的肺炎玩笑引起不少人不满。
（图源：C-JeS，Lifetime）
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留言/评论
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叫他退出演藝圈應該也是剛好而已！不懂得珍惜沒有同理心、這種人真的枉費他身邊支持他的所有人、也傷害了因為疫情而失去親友或深陷疫情所害的所有國家的人！大家都期望疫情早點控制住結束的疫情的這個非常時期、不共同努力就很糟糕了還能拿來當愚人節玩笑？！夠無腦！
2小时前
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没必要这么认真吧，毕竟在愚人节开玩笑没什么吧又不是在平常的日子
3小时前
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如果你們有多看相關貼文就可以知道他的本意並不是為了開玩笑而開玩笑。只是他沒有想到這樣的方式對那些疫情受害者來說不尊重。
1小时前