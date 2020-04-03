李尚順&李孝利又來撒狗糧了！8年都愛不膩：現在過得很好，以後也會一直非常幸福
明星 2020年4月3日 星期五09:14 Rui
李尚順、李孝利夫婦結婚8年，依舊甜蜜如新婚。
日前，李孝利在自己的社交網站上傳了一則題為「尚順的故事」的短片。 影片裡不斷出現字幕「很久很久以前有一名夢想走紅出名的男人，還有一名需要照顧不懂事的夫人。 很想出名也沒能紅起來，所以最後決定改變自己的想法。 現在過得很好，以後也會一直非常幸福。 」字幕之間還穿插了李尚順望著鏡頭幸福的模樣，尤其是夫妻兩人接吻的模樣展現了甜蜜婚後生活。
李孝利在8年前宣佈與「醜男」李尚順結婚時震驚了所有人，祝福聲中也夾雜著不少雜音，但這對夫妻用朴實無華卻又細膩溫馨的婚後生活擊破了所有負面聲音，感染了眾人，現在剩下都是祝福。 當下的李孝利有種洗盡鉛華、勤儉持家的感覺，結婚以後遠離舞台，一改往日的性感熱辣形象，更偏愛朴素簡單的居家風， 全然展現了自己最真實自在一面。 而這一切改變都源於網民口中的「醜男」李尚順，他用真實與體貼、幽默與包容愛著曾經以為「我除了錢一無所有」的李孝利，讓她活成了現在這樣的幸福小女人。
「圖：李孝利IG」
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