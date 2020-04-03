李尚顺&李孝利又来撒狗粮了！8年都爱不腻：现在过得很好，以后也会一直非常幸福
明星 2020年4月3日 星期五09:14 Rui
李尚顺、李孝利夫妇结婚8年，依旧甜蜜如新婚。
日前，李孝利在自己的社交网站上传了一则题为「尚顺的故事」的短片。 影片里不断出现字幕「很久很久以前有一名梦想走红出名的男人，还有一名需要照顾不懂事的夫人。 很想出名也没能红起来，所以最后决定改变自己的想法。 现在过得很好，以后也会一直非常幸福。 」字幕之间还穿插了李尚顺望著镜头幸福的模样，尤其是夫妻两人接吻的模样展现了甜蜜婚后生活。
李孝利在8年前宣布与「丑男」李尚顺结婚时震惊了所有人，祝福声中也夹杂著不少杂音，但这对夫妻用朴实无华却又细腻温馨的婚后生活击破了所有负面声音，感染了众人，现在剩下都是祝福。 当下的李孝利有种洗尽铅华、勤俭持家的感觉，结婚以后远离舞台，一改往日的性感热辣形象，更偏爱朴素简单的居家风， 全然展现了自己最真实自在一面。 而这一切改变都源於网民口中的「丑男」李尚顺，他用真实与体贴、幽默与包容爱著曾经以为「我除了钱一无所有」的李孝利，让她活成了现在这样的幸福小女人。
「图：李孝利IG」
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