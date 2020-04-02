偶像競演《Road To Kingdom》預告公開，參賽者旁白：總是站在後排看心裡很難受
綜藝 2020年4月2日 星期四12:21 MiJimin
不曉得大家看完預告，覺得如何呢？
Mnet 繼女團爭霸戰《Queendom》成功後，後續又再推出以男偶像為主的競演節目《Road to Kingdom》，也在今天推出了最新節目預告，主持人李多熙也正式亮相。
由7組K-POP新生代男團參賽競爭，有 PENTAGON、ONF、GOLDEN CHILD、THE BOYZ、ONEUS、VERIVERY、TOO 等，最終優勝團體將獲得參與《Kingdom》的優先權。
▼預告，參賽者表示：「想以歌手的身份被記住」、「總是站在後排看心裡很難受」、「我是很有勝負慾的人」他們的戰爭即將開始。
少年們的戰爭即將開始，活下來吧！《Road to Kingdom》即將在 4月30晚間八點首播。
（圖：Mnet K-POP）
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留言/評論
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有出道就站前排
只有我家出道好幾年了都在後排要哭了小鹿開關加油🦌😭
1小時前
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前排的IDOL也是一步一腳印才到那個位置。
1小時前
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